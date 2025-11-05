BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika UniLend Finance cena šodien ir 0.00339563 USD. Seko līdzi reāllaika UFT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UFT cenas tendenci MEXC.Reāllaika UniLend Finance cena šodien ir 0.00339563 USD. Seko līdzi reāllaika UFT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UFT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UFT

UFT Cenas informācija

Kas ir UFT

UFT Oficiālā tīmekļa vietne

UFT Tokenomika

UFT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

UniLend Finance logotips

UniLend Finance Cena (UFT)

Nav sarakstā

1 UFT uz USD reāllaika cena:

$0.0033976
$0.0033976$0.0033976
+1.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
UniLend Finance (UFT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:12:48 (UTC+8)

UniLend Finance (UFT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00292998
$ 0.00292998$ 0.00292998
24h zemākā
$ 0.00404861
$ 0.00404861$ 0.00404861
24h augstākā

$ 0.00292998
$ 0.00292998$ 0.00292998

$ 0.00404861
$ 0.00404861$ 0.00404861

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 0.0028792
$ 0.0028792$ 0.0028792

+11.73%

+1.25%

-11.08%

-11.08%

UniLend Finance (UFT) reāllaika cena ir $0.00339563. Pēdējo 24 stundu laikā UFT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00292998 līdz augstākajai $ 0.00404861, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UFT visu laiku augstākā cena ir $ 4.47, savukārt zemākā - $ 0.0028792.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UFT ir mainījies par +11.73% pēdējā stundā, par +1.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

UniLend Finance (UFT) tirgus informācija

$ 306.40K
$ 306.40K$ 306.40K

--
----

$ 306.40K
$ 306.40K$ 306.40K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais UniLend Finance tirgus maksimums ir $ 306.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. UFT apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 306.40K.

UniLend Finance (UFT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas UniLend Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas UniLend Finance uz USD bija $ -0.0007730358.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas UniLend Finance uz USD bija $ -0.0000888510.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas UniLend Finance uz USD bija $ -0.000135297405436159.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+1.25%
30 dienas$ -0.0007730358-22.76%
60 dienas$ -0.0000888510-2.61%
90 dienas$ -0.000135297405436159-3.83%

Kas ir UniLend Finance (UFT)?

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

UniLend Finance (UFT) resurss

Oficiālā interneta vietne

UniLend Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs UniLend Finance (UFT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu UniLend Finance (UFT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa UniLend Finance prognozes.

Apskati UniLend Finance cenas prognozi!

UFT uz vietējām valūtām

UniLend Finance (UFT) tokenomika

UniLend Finance (UFT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UFT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par UniLend Finance (UFT)

Kāda ir UniLend Finance (UFT) vērtība šodien?
Reāllaika UFT cena USD ir 0.00339563 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UFT uz USD cena?
Pašreizējā UFT uz USD cena ir $ 0.00339563. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir UniLend Finance tirgus maksimums?
UFT tirgus maksimums ir $ 306.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UFT apjoms apgrozībā?
UFT apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija UFT vēsturiski augstākā cena?
UFT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 4.47 USD apmērā.
Kāda bija UFT vēsturiski zemākā cena?
UFT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0028792 USD.
Kāds ir UFT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UFT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai UFT šogad kāps augstāk?
UFT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UFT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:12:48 (UTC+8)

UniLend Finance (UFT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,258.87
$100,258.87$100,258.87

-2.83%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,216.77
$3,216.77$3,216.77

-8.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.91
$151.91$151.91

-5.92%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1582
$2.1582$2.1582

-5.42%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,258.87
$100,258.87$100,258.87

-2.83%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,216.77
$3,216.77$3,216.77

-8.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.91
$151.91$151.91

-5.92%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1582
$2.1582$2.1582

-5.42%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15988
$0.15988$0.15988

-2.47%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1813
$2.1813$2.1813

+1,354.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000199
$0.000000000199$0.000000000199

+131.39%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.010231
$0.010231$0.010231

+75.12%