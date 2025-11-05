BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Unicorn Meat cena šodien ir 0.00851745 USD. Seko līdzi reāllaika W🍖 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati W🍖 cenas tendenci MEXC.Reāllaika Unicorn Meat cena šodien ir 0.00851745 USD. Seko līdzi reāllaika W🍖 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati W🍖 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par W🍖

W🍖 Cenas informācija

Kas ir W🍖

W🍖 Tehniskais dokuments

W🍖 Oficiālā tīmekļa vietne

W🍖 Tokenomika

W🍖 Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Unicorn Meat logotips

Unicorn Meat Cena (W🍖)

Nav sarakstā

1 W🍖 uz USD reāllaika cena:

$0.00851745
$0.00851745$0.00851745
-7.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Unicorn Meat (W🍖) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:12:42 (UTC+8)

Unicorn Meat (W🍖) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0083012
$ 0.0083012$ 0.0083012
24h zemākā
$ 0.0096438
$ 0.0096438$ 0.0096438
24h augstākā

$ 0.0083012
$ 0.0083012$ 0.0083012

$ 0.0096438
$ 0.0096438$ 0.0096438

$ 0.01772418
$ 0.01772418$ 0.01772418

$ 0.00259296
$ 0.00259296$ 0.00259296

-2.16%

-7.79%

-16.69%

-16.69%

Unicorn Meat (W🍖) reāllaika cena ir $0.00851745. Pēdējo 24 stundu laikā W🍖 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0083012 līdz augstākajai $ 0.0096438, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. W🍖 visu laiku augstākā cena ir $ 0.01772418, savukārt zemākā - $ 0.00259296.

Īstermiņa veiktspējas ziņā W🍖 ir mainījies par -2.16% pēdējā stundā, par -7.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Unicorn Meat (W🍖) tirgus informācija

$ 853.97K
$ 853.97K$ 853.97K

--
----

$ 853.97K
$ 853.97K$ 853.97K

99.99M
99.99M 99.99M

99,990,775.43
99,990,775.43 99,990,775.43

Pašreizējais Unicorn Meat tirgus maksimums ir $ 853.97K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. W🍖 apjoms apgrozībā ir 99.99M ar kopējo apjomu 99990775.43. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 853.97K.

Unicorn Meat (W🍖) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Unicorn Meat uz USD bija $ -0.000719954670207891.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Unicorn Meat uz USD bija $ -0.0020875852.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Unicorn Meat uz USD bija $ -0.0020164091.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Unicorn Meat uz USD bija $ -0.002975647712025264.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000719954670207891-7.79%
30 dienas$ -0.0020875852-24.50%
60 dienas$ -0.0020164091-23.67%
90 dienas$ -0.002975647712025264-25.89%

Kas ir Unicorn Meat (W🍖)?

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Unicorn Meat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Unicorn Meat (W🍖) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Unicorn Meat (W🍖) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Unicorn Meat prognozes.

Apskati Unicorn Meat cenas prognozi!

W🍖 uz vietējām valūtām

Unicorn Meat (W🍖) tokenomika

Unicorn Meat (W🍖) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par W🍖 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Unicorn Meat (W🍖)

Kāda ir Unicorn Meat (W🍖) vērtība šodien?
Reāllaika W🍖 cena USD ir 0.00851745 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā W🍖 uz USD cena?
Pašreizējā W🍖 uz USD cena ir $ 0.00851745. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Unicorn Meat tirgus maksimums?
W🍖 tirgus maksimums ir $ 853.97K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir W🍖 apjoms apgrozībā?
W🍖 apjoms apgrozībā ir 99.99M USD.
Kāda bija W🍖 vēsturiski augstākā cena?
W🍖 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01772418 USD apmērā.
Kāda bija W🍖 vēsturiski zemākā cena?
W🍖 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00259296 USD.
Kāds ir W🍖 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu W🍖 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai W🍖 šogad kāps augstāk?
W🍖 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati W🍖 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:12:42 (UTC+8)

Unicorn Meat (W🍖) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,272.24
$100,272.24$100,272.24

-2.81%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,219.79
$3,219.79$3,219.79

-8.19%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.04
$152.04$152.04

-5.84%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1597
$2.1597$2.1597

-5.36%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,272.24
$100,272.24$100,272.24

-2.81%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,219.79
$3,219.79$3,219.79

-8.19%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.04
$152.04$152.04

-5.84%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1597
$2.1597$2.1597

-5.36%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15992
$0.15992$0.15992

-2.44%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1847
$2.1847$2.1847

+1,356.46%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000199
$0.000000000199$0.000000000199

+131.39%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%