BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Unbagging The Ocean cena šodien ir 0.00001491 USD. Seko līdzi reāllaika UNBAGGED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UNBAGGED cenas tendenci MEXC.Reāllaika Unbagging The Ocean cena šodien ir 0.00001491 USD. Seko līdzi reāllaika UNBAGGED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UNBAGGED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UNBAGGED

UNBAGGED Cenas informācija

Kas ir UNBAGGED

UNBAGGED Oficiālā tīmekļa vietne

UNBAGGED Tokenomika

UNBAGGED Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Unbagging The Ocean logotips

Unbagging The Ocean Cena (UNBAGGED)

Nav sarakstā

1 UNBAGGED uz USD reāllaika cena:

--
----
-0.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:12:19 (UTC+8)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001427
$ 0.00001427$ 0.00001427
24h zemākā
$ 0.00001833
$ 0.00001833$ 0.00001833
24h augstākā

$ 0.00001427
$ 0.00001427$ 0.00001427

$ 0.00001833
$ 0.00001833$ 0.00001833

$ 0.00060993
$ 0.00060993$ 0.00060993

$ 0.00000447
$ 0.00000447$ 0.00000447

-1.26%

-0.30%

+2.05%

+2.05%

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) reāllaika cena ir $0.00001491. Pēdējo 24 stundu laikā UNBAGGED tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001427 līdz augstākajai $ 0.00001833, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UNBAGGED visu laiku augstākā cena ir $ 0.00060993, savukārt zemākā - $ 0.00000447.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UNBAGGED ir mainījies par -1.26% pēdējā stundā, par -0.30% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) tirgus informācija

$ 15.05K
$ 15.05K$ 15.05K

--
----

$ 15.05K
$ 15.05K$ 15.05K

998.94M
998.94M 998.94M

998,938,371.942627
998,938,371.942627 998,938,371.942627

Pašreizējais Unbagging The Ocean tirgus maksimums ir $ 15.05K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. UNBAGGED apjoms apgrozībā ir 998.94M ar kopējo apjomu 998938371.942627. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.05K.

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Unbagging The Ocean uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Unbagging The Ocean uz USD bija $ -0.0000122681.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Unbagging The Ocean uz USD bija $ +0.0000223666.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Unbagging The Ocean uz USD bija $ -0.00001946690345897213.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.30%
30 dienas$ -0.0000122681-82.28%
60 dienas$ +0.0000223666+150.01%
90 dienas$ -0.00001946690345897213-56.62%

Kas ir Unbagging The Ocean (UNBAGGED)?

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) resurss

Oficiālā interneta vietne

Unbagging The Ocean cenas prognoze (USD)

Kāda būs Unbagging The Ocean (UNBAGGED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Unbagging The Ocean (UNBAGGED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Unbagging The Ocean prognozes.

Apskati Unbagging The Ocean cenas prognozi!

UNBAGGED uz vietējām valūtām

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) tokenomika

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UNBAGGED tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Kāda ir Unbagging The Ocean (UNBAGGED) vērtība šodien?
Reāllaika UNBAGGED cena USD ir 0.00001491 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UNBAGGED uz USD cena?
Pašreizējā UNBAGGED uz USD cena ir $ 0.00001491. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Unbagging The Ocean tirgus maksimums?
UNBAGGED tirgus maksimums ir $ 15.05K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UNBAGGED apjoms apgrozībā?
UNBAGGED apjoms apgrozībā ir 998.94M USD.
Kāda bija UNBAGGED vēsturiski augstākā cena?
UNBAGGED sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00060993 USD apmērā.
Kāda bija UNBAGGED vēsturiski zemākā cena?
UNBAGGED sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000447 USD.
Kāds ir UNBAGGED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UNBAGGED tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai UNBAGGED šogad kāps augstāk?
UNBAGGED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UNBAGGED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:12:19 (UTC+8)

Unbagging The Ocean (UNBAGGED) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,314.89
$100,314.89$100,314.89

-2.77%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,220.27
$3,220.27$3,220.27

-8.18%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.05
$152.05$152.05

-5.83%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1600
$2.1600$2.1600

-5.35%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,314.89
$100,314.89$100,314.89

-2.77%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,220.27
$3,220.27$3,220.27

-8.18%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.05
$152.05$152.05

-5.83%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1600
$2.1600$2.1600

-5.35%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15994
$0.15994$0.15994

-2.43%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1867
$2.1867$2.1867

+1,357.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000199
$0.000000000199$0.000000000199

+131.39%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%