Uzzini svarīgākos ieskatus par Unagi Token (UNA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Unagi Token (UNA) informācija

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.unagi.games/

Unagi Token (UNA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Unagi Token (UNA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.23M
Kopējais apjoms:
$ 990.63M
Apjoms apgrozībā:
$ 649.14M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 33.92M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.154495
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00648287
Pašreizējā cena:
$ 0.03420072
Unagi Token (UNA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Unagi Token (UNA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UNA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UNA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UNA tokenomiku, uzzini UNA tokena reāllaika cenu!

UNA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas UNA? Mūsu UNA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.