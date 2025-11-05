BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika UIUI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika UI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UI cenas tendenci MEXC.Reāllaika UIUI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika UI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UI

UI Cenas informācija

Kas ir UI

UI Tehniskais dokuments

UI Oficiālā tīmekļa vietne

UI Tokenomika

UI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

UIUI logotips

UIUI Cena (UI)

Nav sarakstā

1 UI uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
UIUI (UI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:57:44 (UTC+8)

UIUI (UI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02300427
$ 0.02300427$ 0.02300427

$ 0
$ 0$ 0

+3.23%

-10.73%

-18.97%

-18.97%

UIUI (UI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā UI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UI visu laiku augstākā cena ir $ 0.02300427, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UI ir mainījies par +3.23% pēdējā stundā, par -10.73% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

UIUI (UI) tirgus informācija

$ 14.96K
$ 14.96K$ 14.96K

--
----

$ 24.49K
$ 24.49K$ 24.49K

611.00M
611.00M 611.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais UIUI tirgus maksimums ir $ 14.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. UI apjoms apgrozībā ir 611.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.49K.

UIUI (UI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas UIUI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas UIUI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas UIUI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas UIUI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.73%
30 dienas$ 0-99.27%
60 dienas$ 0-99.77%
90 dienas$ 0--

Kas ir UIUI (UI)?

We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth

Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.

The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.

UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.

Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

UIUI cenas prognoze (USD)

Kāda būs UIUI (UI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu UIUI (UI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa UIUI prognozes.

Apskati UIUI cenas prognozi!

UI uz vietējām valūtām

UIUI (UI) tokenomika

UIUI (UI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par UIUI (UI)

Kāda ir UIUI (UI) vērtība šodien?
Reāllaika UI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UI uz USD cena?
Pašreizējā UI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir UIUI tirgus maksimums?
UI tirgus maksimums ir $ 14.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UI apjoms apgrozībā?
UI apjoms apgrozībā ir 611.00M USD.
Kāda bija UI vēsturiski augstākā cena?
UI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02300427 USD apmērā.
Kāda bija UI vēsturiski zemākā cena?
UI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir UI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai UI šogad kāps augstāk?
UI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:57:44 (UTC+8)

UIUI (UI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,071.55
$101,071.55$101,071.55

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.90
$3,234.90$3,234.90

-7.76%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-4.21%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.03%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2113
$2.2113$2.2113

-3.10%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,071.55
$101,071.55$101,071.55

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.90
$3,234.90$3,234.90

-7.76%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2113
$2.2113$2.2113

-3.10%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-4.21%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16295
$0.16295$0.16295

-0.59%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9758
$3.9758$3.9758

+2,550.53%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15752
$0.15752$0.15752

+926.85%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06101
$0.06101$0.06101

+72.93%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000142
$0.000000000142$0.000000000142

+65.11%