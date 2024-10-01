Ugly Dog (UGLYDOG) tokenomika
Ugly Dog (UGLYDOG) informācija
Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes.
Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.
Ugly Dog (UGLYDOG) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Ugly Dog (UGLYDOG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Ugly Dog (UGLYDOG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Ugly Dog (UGLYDOG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais UGLYDOG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu UGLYDOG tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti UGLYDOG tokenomiku, uzzini UGLYDOG tokena reāllaika cenu!
