Reāllaika UFO Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika UFO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UFO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UFO

UFO Cenas informācija

Kas ir UFO

UFO Oficiālā tīmekļa vietne

UFO Tokenomika

UFO Cenas prognoze

UFO Token logotips

UFO Token Cena (UFO)

Nav sarakstā

1 UFO uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
UFO Token (UFO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:57:33 (UTC+8)

UFO Token (UFO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.26%

-3.51%

-27.20%

-27.20%

UFO Token (UFO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā UFO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UFO visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UFO ir mainījies par +3.26% pēdējā stundā, par -3.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

UFO Token (UFO) tirgus informācija

$ 11.76M
$ 11.76M$ 11.76M

--
----

$ 11.76M
$ 11.76M$ 11.76M

913.73B
913.73B 913.73B

913,734,362,206.1968
913,734,362,206.1968 913,734,362,206.1968

Pašreizējais UFO Token tirgus maksimums ir $ 11.76M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. UFO apjoms apgrozībā ir 913.73B ar kopējo apjomu 913734362206.1968. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.76M.

UFO Token (UFO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas UFO Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas UFO Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas UFO Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas UFO Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.51%
30 dienas$ 0-37.33%
60 dienas$ 0-46.99%
90 dienas$ 0--

Kas ir UFO Token (UFO)?

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

UFO Token (UFO) resurss

Oficiālā interneta vietne

UFO Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs UFO Token (UFO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu UFO Token (UFO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa UFO Token prognozes.

Apskati UFO Token cenas prognozi!

UFO uz vietējām valūtām

UFO Token (UFO) tokenomika

UFO Token (UFO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UFO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par UFO Token (UFO)

Kāda ir UFO Token (UFO) vērtība šodien?
Reāllaika UFO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UFO uz USD cena?
Pašreizējā UFO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir UFO Token tirgus maksimums?
UFO tirgus maksimums ir $ 11.76M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UFO apjoms apgrozībā?
UFO apjoms apgrozībā ir 913.73B USD.
Kāda bija UFO vēsturiski augstākā cena?
UFO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija UFO vēsturiski zemākā cena?
UFO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir UFO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UFO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai UFO šogad kāps augstāk?
UFO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UFO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:57:33 (UTC+8)

UFO Token (UFO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

