TypeAI (TYPE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TypeAI (TYPE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

TypeAI (TYPE) informācija

Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://typeai.live
Tehniskais dokuments:
https://type-ai.gitbook.io/type-ai/

TypeAI (TYPE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TypeAI (TYPE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.51M
$ 1.51M
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 9.50M
$ 9.50M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.59M
$ 1.59M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.09
$ 4.09
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.04244544
$ 0.04244544
Pašreizējā cena:
$ 0.159681
$ 0.159681

TypeAI (TYPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TypeAI (TYPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TYPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TYPE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TYPE tokenomiku, uzzini TYPE tokena reāllaika cenu!

TYPE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TYPE? Mūsu TYPE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.