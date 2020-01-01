TXNScan (TXN) tokenomika
As blockchain technology matures, the sheer volume and complexity of on-chain data continue to expand at breakneck speed. Traditional explorers, while indispensable tools for early adopters and developers, often present information in raw technical formats that are inaccessible to the average user. A typical blockchain transaction can be a labyrinth of hexadecimal input data, multiple token transfers, contract calls, and opaque technical indicators. This complexity discourages newcomers, forces professionals to waste time on manual interpretation, and restricts the blockchain’s full potential to a narrow, highly technical audience. TXNScan seeks to change this dynamic by placing advanced artificial intelligence (AI), intuitive interfaces, and intelligent narratives at the core of blockchain exploration. Rather than forcing users to decode complex contract interactions by themselves, TXNScan interprets data, offering clear human-readable explanations, contextual insights, and interactive visual representations. It transforms raw blockchain data into comprehensible stories and actionable intelligence, making the technology accessible to everyone—from curious newcomers to veteran developers and institutional analysts.
TXNScan (TXN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos TXNScan (TXN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
TXNScan (TXN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TXNScan (TXN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TXN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TXN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TXN tokenomiku, uzzini TXN tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.