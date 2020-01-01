Twin Protocol (TWIN) tokenomika

Twin Protocol (TWIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Twin Protocol (TWIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Twin Protocol (TWIN) informācija

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://twinprotocol.com/

Twin Protocol (TWIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Twin Protocol (TWIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 333.06K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 262.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.27M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.099439
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00125903
Pašreizējā cena:
$ 0.00126664
Twin Protocol (TWIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Twin Protocol (TWIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TWIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TWIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TWIN tokenomiku, uzzini TWIN tokena reāllaika cenu!

TWIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TWIN? Mūsu TWIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.