TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenomika

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) informācija

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.twinfinance.io
Tehniskais dokuments:
https://docs.twinfinance.io

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 20.24K
$ 20.24K$ 20.24K
Kopējais apjoms:
$ 86.82
$ 86.82$ 86.82
Apjoms apgrozībā:
$ 86.82
$ 86.82$ 86.82
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.24K
$ 20.24K$ 20.24K
Visu laiku augstākā cena:
$ 243.53
$ 243.53$ 243.53
Visu laiku zemākā cena:
$ 225.93
$ 225.93$ 225.93
Pašreizējā cena:
$ 233.14
$ 233.14$ 233.14

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TWIN ASSET TOKEN iAAPL (IAAPL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais IAAPL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu IAAPL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti IAAPL tokenomiku, uzzini IAAPL tokena reāllaika cenu!

IAAPL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas IAAPL? Mūsu IAAPL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.