Reāllaika TUTUT COIN cena šodien ir 0.00017885 USD. Seko līdzi reāllaika TUTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TUTC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TUTC

TUTC Cenas informācija

Kas ir TUTC

TUTC Oficiālā tīmekļa vietne

TUTC Tokenomika

TUTC Cenas prognoze

TUTUT COIN logotips

TUTUT COIN Cena (TUTC)

Nav sarakstā

1 TUTC uz USD reāllaika cena:

$0.00017885
$0.00017885$0.00017885
-11.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
TUTUT COIN (TUTC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:11:23 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00017299
$ 0.00017299$ 0.00017299
24h zemākā
$ 0.00020536
$ 0.00020536$ 0.00020536
24h augstākā

$ 0.00017299
$ 0.00017299$ 0.00017299

$ 0.00020536
$ 0.00020536$ 0.00020536

$ 0.00032973
$ 0.00032973$ 0.00032973

$ 0.00017299
$ 0.00017299$ 0.00017299

-1.38%

-11.61%

-24.57%

-24.57%

TUTUT COIN (TUTC) reāllaika cena ir $0.00017885. Pēdējo 24 stundu laikā TUTC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00017299 līdz augstākajai $ 0.00020536, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TUTC visu laiku augstākā cena ir $ 0.00032973, savukārt zemākā - $ 0.00017299.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TUTC ir mainījies par -1.38% pēdējā stundā, par -11.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TUTUT COIN (TUTC) tirgus informācija

$ 178.95K
$ 178.95K$ 178.95K

--
----

$ 178.95K
$ 178.95K$ 178.95K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,288.876107
999,980,288.876107 999,980,288.876107

Pašreizējais TUTUT COIN tirgus maksimums ir $ 178.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TUTC apjoms apgrozībā ir 999.98M ar kopējo apjomu 999980288.876107. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 178.95K.

TUTUT COIN (TUTC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TUTUT COIN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TUTUT COIN uz USD bija $ -0.0000725908.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TUTUT COIN uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TUTUT COIN uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.61%
30 dienas$ -0.0000725908-40.58%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir TUTUT COIN (TUTC)?

TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,

Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.

Problem Statement​ Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TUTUT COIN (TUTC) resurss

Oficiālā interneta vietne

TUTUT COIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs TUTUT COIN (TUTC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TUTUT COIN (TUTC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TUTUT COIN prognozes.

Apskati TUTUT COIN cenas prognozi!

TUTC uz vietējām valūtām

TUTUT COIN (TUTC) tokenomika

TUTUT COIN (TUTC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TUTC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TUTUT COIN (TUTC)

Kāda ir TUTUT COIN (TUTC) vērtība šodien?
Reāllaika TUTC cena USD ir 0.00017885 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TUTC uz USD cena?
Pašreizējā TUTC uz USD cena ir $ 0.00017885. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TUTUT COIN tirgus maksimums?
TUTC tirgus maksimums ir $ 178.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TUTC apjoms apgrozībā?
TUTC apjoms apgrozībā ir 999.98M USD.
Kāda bija TUTC vēsturiski augstākā cena?
TUTC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00032973 USD apmērā.
Kāda bija TUTC vēsturiski zemākā cena?
TUTC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00017299 USD.
Kāds ir TUTC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TUTC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TUTC šogad kāps augstāk?
TUTC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TUTC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:11:23 (UTC+8)

TUTUT COIN (TUTC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

