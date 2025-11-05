BiržaDEX+
Reāllaika TTAJ cena šodien ir 0.00253887 USD. Seko līdzi reāllaika TTAJ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TTAJ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TTAJ

TTAJ Cenas informācija

Kas ir TTAJ

TTAJ Tehniskais dokuments

TTAJ Oficiālā tīmekļa vietne

TTAJ Tokenomika

TTAJ Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

TTAJ logotips

TTAJ Cena (TTAJ)

Nav sarakstā

1 TTAJ uz USD reāllaika cena:

$0.00253887
$0.00253887$0.00253887
-2.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
TTAJ (TTAJ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:10:56 (UTC+8)

TTAJ (TTAJ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00246492
$ 0.00246492$ 0.00246492
24h zemākā
$ 0.00263364
$ 0.00263364$ 0.00263364
24h augstākā

$ 0.00246492
$ 0.00246492$ 0.00246492

$ 0.00263364
$ 0.00263364$ 0.00263364

$ 0.00996565
$ 0.00996565$ 0.00996565

$ 0.00217406
$ 0.00217406$ 0.00217406

-1.24%

-2.68%

-43.43%

-43.43%

TTAJ (TTAJ) reāllaika cena ir $0.00253887. Pēdējo 24 stundu laikā TTAJ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00246492 līdz augstākajai $ 0.00263364, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TTAJ visu laiku augstākā cena ir $ 0.00996565, savukārt zemākā - $ 0.00217406.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TTAJ ir mainījies par -1.24% pēdējā stundā, par -2.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TTAJ (TTAJ) tirgus informācija

$ 281.81K
$ 281.81K$ 281.81K

--
----

$ 281.81K
$ 281.81K$ 281.81K

111.00M
111.00M 111.00M

111,000,000.0
111,000,000.0 111,000,000.0

Pašreizējais TTAJ tirgus maksimums ir $ 281.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TTAJ apjoms apgrozībā ir 111.00M ar kopējo apjomu 111000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 281.81K.

TTAJ (TTAJ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TTAJ uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TTAJ uz USD bija $ -0.0012277660.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TTAJ uz USD bija $ -0.0015490364.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TTAJ uz USD bija $ -0.00305158696840253.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.68%
30 dienas$ -0.0012277660-48.35%
60 dienas$ -0.0015490364-61.01%
90 dienas$ -0.00305158696840253-54.58%

Kas ir TTAJ (TTAJ)?

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TTAJ cenas prognoze (USD)

Kāda būs TTAJ (TTAJ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TTAJ (TTAJ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TTAJ prognozes.

Apskati TTAJ cenas prognozi!

TTAJ uz vietējām valūtām

TTAJ (TTAJ) tokenomika

TTAJ (TTAJ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TTAJ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TTAJ (TTAJ)

Kāda ir TTAJ (TTAJ) vērtība šodien?
Reāllaika TTAJ cena USD ir 0.00253887 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TTAJ uz USD cena?
Pašreizējā TTAJ uz USD cena ir $ 0.00253887. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TTAJ tirgus maksimums?
TTAJ tirgus maksimums ir $ 281.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TTAJ apjoms apgrozībā?
TTAJ apjoms apgrozībā ir 111.00M USD.
Kāda bija TTAJ vēsturiski augstākā cena?
TTAJ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00996565 USD apmērā.
Kāda bija TTAJ vēsturiski zemākā cena?
TTAJ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00217406 USD.
Kāds ir TTAJ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TTAJ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TTAJ šogad kāps augstāk?
TTAJ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TTAJ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:10:56 (UTC+8)

