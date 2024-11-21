TruthFi (TRUTHFI) tokenomika
TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space.
TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models.
As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape.
The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.
TruthFi (TRUTHFI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TruthFi (TRUTHFI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TRUTHFI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TRUTHFI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
