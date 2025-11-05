BiržaDEX+
Reāllaika TruthAiSwarm cena šodien ir 0.00003963 USD. Seko līdzi reāllaika TRUTHAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRUTHAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRUTHAI

TRUTHAI Cenas informācija

Kas ir TRUTHAI

TRUTHAI Oficiālā tīmekļa vietne

TRUTHAI Tokenomika

TRUTHAI Cenas prognoze

TruthAiSwarm logotips

TruthAiSwarm Cena (TRUTHAI)

Nav sarakstā

1 TRUTHAI uz USD reāllaika cena:

-4.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
TruthAiSwarm (TRUTHAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:10:49 (UTC+8)

TruthAiSwarm (TRUTHAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-1.15%

-4.76%

-44.35%

-44.35%

TruthAiSwarm (TRUTHAI) reāllaika cena ir $0.00003963. Pēdējo 24 stundu laikā TRUTHAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003831 līdz augstākajai $ 0.00004226, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRUTHAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.0001489, savukārt zemākā - $ 0.00003831.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRUTHAI ir mainījies par -1.15% pēdējā stundā, par -4.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -44.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) tirgus informācija

Pašreizējais TruthAiSwarm tirgus maksimums ir $ 38.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRUTHAI apjoms apgrozībā ir 979.30M ar kopējo apjomu 979297914.712274. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 38.81K.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TruthAiSwarm uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TruthAiSwarm uz USD bija $ -0.0000255417.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TruthAiSwarm uz USD bija $ -0.0000245946.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TruthAiSwarm uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.76%
30 dienas$ -0.0000255417-64.45%
60 dienas$ -0.0000245946-62.06%
90 dienas$ 0--

Kas ir TruthAiSwarm (TRUTHAI)?

TruthAlSwarm is a decentralized intelligence system powered by blockchain technology, focusing on truth and transparency. It operates as an Al-driven platform integrated with cryptocurrency chains, ensuring data integrity, accountability, and immutability. Truth Al Swarm is dedicated to becoming the pinnacle of artificial intelligence, leveraging blockchain technology to ensure transparency, accuracy, and integrity. Our journey is one of continuous refinement, fueled by collaboration and a commitment to truth. With every iteration, Truth Al Swarm moves closer to becoming the most reliable and intelligent Al solution globally. Together, we build a future where truth is indisputable.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TruthAiSwarm (TRUTHAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

TruthAiSwarm cenas prognoze (USD)

Kāda būs TruthAiSwarm (TRUTHAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TruthAiSwarm (TRUTHAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TruthAiSwarm prognozes.

Apskati TruthAiSwarm cenas prognozi!

TRUTHAI uz vietējām valūtām

TruthAiSwarm (TRUTHAI) tokenomika

TruthAiSwarm (TRUTHAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRUTHAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Kāda ir TruthAiSwarm (TRUTHAI) vērtība šodien?
Reāllaika TRUTHAI cena USD ir 0.00003963 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRUTHAI uz USD cena?
Pašreizējā TRUTHAI uz USD cena ir $ 0.00003963. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TruthAiSwarm tirgus maksimums?
TRUTHAI tirgus maksimums ir $ 38.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRUTHAI apjoms apgrozībā?
TRUTHAI apjoms apgrozībā ir 979.30M USD.
Kāda bija TRUTHAI vēsturiski augstākā cena?
TRUTHAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0001489 USD apmērā.
Kāda bija TRUTHAI vēsturiski zemākā cena?
TRUTHAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003831 USD.
Kāds ir TRUTHAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRUTHAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRUTHAI šogad kāps augstāk?
TRUTHAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRUTHAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
TruthAiSwarm (TRUTHAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

