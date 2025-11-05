BiržaDEX+
Reāllaika Trumpius Maximus cena šodien ir 0.00201475 USD. Seko līdzi reāllaika TRUMPIUS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRUMPIUS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRUMPIUS

TRUMPIUS Cenas informācija

Kas ir TRUMPIUS

TRUMPIUS Oficiālā tīmekļa vietne

TRUMPIUS Tokenomika

TRUMPIUS Cenas prognoze

Trumpius Maximus logotips

Trumpius Maximus Cena (TRUMPIUS)

Nav sarakstā

1 TRUMPIUS uz USD reāllaika cena:

$0.00201475
$0.00201475
-1.10%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:10:42 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00201722
$ 0.00201722
24h zemākā
$ 0.00205805
$ 0.00205805
24h augstākā

$ 0.00201722
$ 0.00201722

$ 0.00205805
$ 0.00205805

$ 0.43177
$ 0.43177

$ 0.00201722
$ 0.00201722

-1.57%

-1.16%

-16.46%

-16.46%

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) reāllaika cena ir $0.00201475. Pēdējo 24 stundu laikā TRUMPIUS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00201722 līdz augstākajai $ 0.00205805, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRUMPIUS visu laiku augstākā cena ir $ 0.43177, savukārt zemākā - $ 0.00201722.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRUMPIUS ir mainījies par -1.57% pēdējā stundā, par -1.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) tirgus informācija

$ 95.13K
$ 95.13K

--
--

$ 95.13K
$ 95.13K

47.00M
47.00M

47,000,000.0
47,000,000.0

Pašreizējais Trumpius Maximus tirgus maksimums ir $ 95.13K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRUMPIUS apjoms apgrozībā ir 47.00M ar kopējo apjomu 47000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 95.13K.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Trumpius Maximus uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Trumpius Maximus uz USD bija $ -0.0007617276.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Trumpius Maximus uz USD bija $ -0.0007933346.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Trumpius Maximus uz USD bija $ -0.001274248194431147.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.16%
30 dienas$ -0.0007617276-37.80%
60 dienas$ -0.0007933346-39.37%
90 dienas$ -0.001274248194431147-38.74%

Kas ir Trumpius Maximus (TRUMPIUS)?

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Trumpius Maximus cenas prognoze (USD)

Kāda būs Trumpius Maximus (TRUMPIUS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Trumpius Maximus (TRUMPIUS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Trumpius Maximus prognozes.

Apskati Trumpius Maximus cenas prognozi!

TRUMPIUS uz vietējām valūtām

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) tokenomika

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRUMPIUS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Kāda ir Trumpius Maximus (TRUMPIUS) vērtība šodien?
Reāllaika TRUMPIUS cena USD ir 0.00201475 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRUMPIUS uz USD cena?
Pašreizējā TRUMPIUS uz USD cena ir $ 0.00201475. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Trumpius Maximus tirgus maksimums?
TRUMPIUS tirgus maksimums ir $ 95.13K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRUMPIUS apjoms apgrozībā?
TRUMPIUS apjoms apgrozībā ir 47.00M USD.
Kāda bija TRUMPIUS vēsturiski augstākā cena?
TRUMPIUS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.43177 USD apmērā.
Kāda bija TRUMPIUS vēsturiski zemākā cena?
TRUMPIUS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00201722 USD.
Kāds ir TRUMPIUS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRUMPIUS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRUMPIUS šogad kāps augstāk?
TRUMPIUS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRUMPIUS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:10:42 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,260.03

$3,219.74

$152.18

$1.0000

$2.1587

$100,260.03

$3,219.74

$152.18

$2.1587

$0.15992

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.0698

$0.15890

$0.0000000000000000000000000337

$0.000000000197

$0.009891

