The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.
TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR).
- Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s dApp.
- When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR.
- Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TRUNEAR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TRUNEAR tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TRUNEAR tokenomiku, uzzini TRUNEAR tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.