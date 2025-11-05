BiržaDEX+
Reāllaika TruFin Staked INJ cena šodien ir 6.55 USD. Seko līdzi reāllaika TRUINJ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRUINJ cenas tendenci MEXC.

TruFin Staked INJ Cena (TRUINJ)

1 TRUINJ uz USD reāllaika cena:

$6.55
$6.55$6.55
-1.90%1D
USD
TruFin Staked INJ (TRUINJ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:57:18 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 6.07
$ 6.07$ 6.07
24h zemākā
$ 6.97
$ 6.97$ 6.97
24h augstākā

$ 6.07
$ 6.07$ 6.07

$ 6.97
$ 6.97$ 6.97

$ 16.29
$ 16.29$ 16.29

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

+7.93%

-1.98%

-21.03%

-21.03%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) reāllaika cena ir $6.55. Pēdējo 24 stundu laikā TRUINJ tika tirgots robežās no zemākās $ 6.07 līdz augstākajai $ 6.97, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRUINJ visu laiku augstākā cena ir $ 16.29, savukārt zemākā - $ 4.75.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRUINJ ir mainījies par +7.93% pēdējā stundā, par -1.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.03% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) tirgus informācija

$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M

--
----

$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M

1.39M
1.39M 1.39M

1,390,387.184436855
1,390,387.184436855 1,390,387.184436855

Pašreizējais TruFin Staked INJ tirgus maksimums ir $ 9.10M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRUINJ apjoms apgrozībā ir 1.39M ar kopējo apjomu 1390387.184436855. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.10M.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TruFin Staked INJ uz USD bija $ -0.132711736418997.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TruFin Staked INJ uz USD bija $ -3.1388255000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TruFin Staked INJ uz USD bija $ -3.2491609050.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TruFin Staked INJ uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.132711736418997-1.98%
30 dienas$ -3.1388255000-47.92%
60 dienas$ -3.2491609050-49.60%
90 dienas$ 0--

Kas ir TruFin Staked INJ (TRUINJ)?

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TruFin Staked INJ (TRUINJ) resurss

Oficiālā interneta vietne

TruFin Staked INJ cenas prognoze (USD)

Kāda būs TruFin Staked INJ (TRUINJ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TruFin Staked INJ (TRUINJ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TruFin Staked INJ prognozes.

Apskati TruFin Staked INJ cenas prognozi!

TRUINJ uz vietējām valūtām

TruFin Staked INJ (TRUINJ) tokenomika

TruFin Staked INJ (TRUINJ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRUINJ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Kāda ir TruFin Staked INJ (TRUINJ) vērtība šodien?
Reāllaika TRUINJ cena USD ir 6.55 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRUINJ uz USD cena?
Pašreizējā TRUINJ uz USD cena ir $ 6.55. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TruFin Staked INJ tirgus maksimums?
TRUINJ tirgus maksimums ir $ 9.10M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRUINJ apjoms apgrozībā?
TRUINJ apjoms apgrozībā ir 1.39M USD.
Kāda bija TRUINJ vēsturiski augstākā cena?
TRUINJ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 16.29 USD apmērā.
Kāda bija TRUINJ vēsturiski zemākā cena?
TRUINJ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 4.75 USD.
Kāds ir TRUINJ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRUINJ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRUINJ šogad kāps augstāk?
TRUINJ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRUINJ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:57:18 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

