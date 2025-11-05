BiržaDEX+
Reāllaika True Base Army cena šodien ir 0.00161003 USD. Seko līdzi reāllaika TBA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TBA cenas tendenci MEXC.

1 TBA uz USD reāllaika cena:

$0.00161003
$0.00161003$0.00161003
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
True Base Army (TBA) Tiešsaistes cenu diagramma
True Base Army (TBA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023274
$ 0.0023274$ 0.0023274

$ 0.00120571
$ 0.00120571$ 0.00120571

--

--

0.00%

0.00%

True Base Army (TBA) reāllaika cena ir $0.00161003. Pēdējo 24 stundu laikā TBA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TBA visu laiku augstākā cena ir $ 0.0023274, savukārt zemākā - $ 0.00120571.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TBA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

True Base Army (TBA) tirgus informācija

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais True Base Army tirgus maksimums ir $ 1.61M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TBA apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.61M.

True Base Army (TBA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas True Base Army uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas True Base Army uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas True Base Army uz USD bija $ -0.0001775856.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas True Base Army uz USD bija $ -0.0001753853087575237.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ -0.0001775856-11.02%
90 dienas$ -0.0001753853087575237-9.82%

Kas ir True Base Army (TBA)?

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

True Base Army (TBA) resurss

Oficiālā interneta vietne

True Base Army cenas prognoze (USD)

Kāda būs True Base Army (TBA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu True Base Army (TBA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa True Base Army prognozes.

Apskati True Base Army cenas prognozi!

TBA uz vietējām valūtām

True Base Army (TBA) tokenomika

True Base Army (TBA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TBA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par True Base Army (TBA)

Kāda ir True Base Army (TBA) vērtība šodien?
Reāllaika TBA cena USD ir 0.00161003 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TBA uz USD cena?
Pašreizējā TBA uz USD cena ir $ 0.00161003. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir True Base Army tirgus maksimums?
TBA tirgus maksimums ir $ 1.61M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TBA apjoms apgrozībā?
TBA apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija TBA vēsturiski augstākā cena?
TBA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0023274 USD apmērā.
Kāda bija TBA vēsturiski zemākā cena?
TBA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00120571 USD.
Kāds ir TBA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TBA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TBA šogad kāps augstāk?
TBA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TBA cenas prognozi dziļākai analīzei.
True Base Army (TBA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

