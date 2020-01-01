TruBadger (TRUBGR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TruBadger (TRUBGR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TruBadger (TRUBGR) informācija

We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse.

https://trubadger.io/

TruBadger (TRUBGR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TruBadger (TRUBGR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 512.82K
Kopējais apjoms:
$ 1,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 398.71T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.29M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
TruBadger (TRUBGR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TruBadger (TRUBGR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TRUBGR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TRUBGR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TRUBGR tokenomiku, uzzini TRUBGR tokena reāllaika cenu!

TRUBGR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TRUBGR? Mūsu TRUBGR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.