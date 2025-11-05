BiržaDEX+
Reāllaika Trivians cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TRIVIA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRIVIA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRIVIA

TRIVIA Cenas informācija

Kas ir TRIVIA

TRIVIA Oficiālā tīmekļa vietne

TRIVIA Tokenomika

TRIVIA Cenas prognoze

Trivians logotips

Trivians Cena (TRIVIA)

Nav sarakstā

1 TRIVIA uz USD reāllaika cena:

--
----
-1.50%1D
mexc
USD
Trivians (TRIVIA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:10:20 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-1.51%

-20.17%

-20.17%

Trivians (TRIVIA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TRIVIA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRIVIA visu laiku augstākā cena ir $ 0.04093968, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRIVIA ir mainījies par -1.03% pēdējā stundā, par -1.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Trivians (TRIVIA) tirgus informācija

$ 26.90K
$ 26.90K$ 26.90K

--
----

$ 43.74K
$ 43.74K$ 43.74K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Trivians tirgus maksimums ir $ 26.90K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRIVIA apjoms apgrozībā ir 615.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 43.74K.

Trivians (TRIVIA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Trivians uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Trivians uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Trivians uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Trivians uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.51%
30 dienas$ 0-40.70%
60 dienas$ 0-46.87%
90 dienas$ 0--

Kas ir Trivians (TRIVIA)?

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Trivians (TRIVIA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Trivians cenas prognoze (USD)

Kāda būs Trivians (TRIVIA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Trivians (TRIVIA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Trivians prognozes.

Apskati Trivians cenas prognozi!

TRIVIA uz vietējām valūtām

Trivians (TRIVIA) tokenomika

Trivians (TRIVIA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRIVIA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Trivians (TRIVIA)

Kāda ir Trivians (TRIVIA) vērtība šodien?
Reāllaika TRIVIA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRIVIA uz USD cena?
Pašreizējā TRIVIA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Trivians tirgus maksimums?
TRIVIA tirgus maksimums ir $ 26.90K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRIVIA apjoms apgrozībā?
TRIVIA apjoms apgrozībā ir 615.00M USD.
Kāda bija TRIVIA vēsturiski augstākā cena?
TRIVIA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04093968 USD apmērā.
Kāda bija TRIVIA vēsturiski zemākā cena?
TRIVIA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TRIVIA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRIVIA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRIVIA šogad kāps augstāk?
TRIVIA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRIVIA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

