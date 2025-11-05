TriviAgent by Virtuals Cena (TRIVI)
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) reāllaika cena ir $0.00036092. Pēdējo 24 stundu laikā TRIVI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00033816 līdz augstākajai $ 0.00051534, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRIVI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00483987, savukārt zemākā - $ 0.00020134.
Īstermiņa veiktspējas ziņā TRIVI ir mainījies par -1.18% pēdējā stundā, par -27.43% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais TriviAgent by Virtuals tirgus maksimums ir $ 182.45K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRIVI apjoms apgrozībā ir 507.21M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 359.71K.
Šodien cenas izmaiņas TriviAgent by Virtuals uz USD bija $ -0.000136428265475071.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TriviAgent by Virtuals uz USD bija $ -0.0000621811.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TriviAgent by Virtuals uz USD bija $ -0.0000121154.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TriviAgent by Virtuals uz USD bija $ -0.0008737876006467709.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.000136428265475071
|-27.43%
|30 dienas
|$ -0.0000621811
|-17.22%
|60 dienas
|$ -0.0000121154
|-3.35%
|90 dienas
|$ -0.0008737876006467709
|-70.76%
Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
