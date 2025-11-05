BiržaDEX+
Reāllaika TriviAgent by Virtuals cena šodien ir 0.00036092 USD. Seko līdzi reāllaika TRIVI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRIVI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRIVI

TRIVI Cenas informācija

Kas ir TRIVI

TRIVI Tehniskais dokuments

TRIVI Oficiālā tīmekļa vietne

TRIVI Tokenomika

TRIVI Cenas prognoze

TriviAgent by Virtuals Cena (TRIVI)

1 TRIVI uz USD reāllaika cena:

$0.00036092
$0.00036092
-27.40%1D
USD
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:10:13 (UTC+8)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00033816
$ 0.00033816
24h zemākā
$ 0.00051534
$ 0.00051534
24h augstākā

$ 0.00033816
$ 0.00033816

$ 0.00051534
$ 0.00051534

$ 0.00483987
$ 0.00483987

$ 0.00020134
$ 0.00020134

-1.18%

-27.43%

-42.73%

-42.73%

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) reāllaika cena ir $0.00036092. Pēdējo 24 stundu laikā TRIVI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00033816 līdz augstākajai $ 0.00051534, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRIVI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00483987, savukārt zemākā - $ 0.00020134.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRIVI ir mainījies par -1.18% pēdējā stundā, par -27.43% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) tirgus informācija

$ 182.45K
$ 182.45K

--
--

$ 359.71K
$ 359.71K

507.21M
507.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Pašreizējais TriviAgent by Virtuals tirgus maksimums ir $ 182.45K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRIVI apjoms apgrozībā ir 507.21M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 359.71K.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TriviAgent by Virtuals uz USD bija $ -0.000136428265475071.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TriviAgent by Virtuals uz USD bija $ -0.0000621811.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TriviAgent by Virtuals uz USD bija $ -0.0000121154.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TriviAgent by Virtuals uz USD bija $ -0.0008737876006467709.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000136428265475071-27.43%
30 dienas$ -0.0000621811-17.22%
60 dienas$ -0.0000121154-3.35%
90 dienas$ -0.0008737876006467709-70.76%

Kas ir TriviAgent by Virtuals (TRIVI)?

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) resurss

TriviAgent by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs TriviAgent by Virtuals (TRIVI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TriviAgent by Virtuals (TRIVI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TriviAgent by Virtuals prognozes.

Apskati TriviAgent by Virtuals cenas prognozi!

TRIVI uz vietējām valūtām

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) tokenomika

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRIVI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Kāda ir TriviAgent by Virtuals (TRIVI) vērtība šodien?
Reāllaika TRIVI cena USD ir 0.00036092 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRIVI uz USD cena?
Pašreizējā TRIVI uz USD cena ir $ 0.00036092. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TriviAgent by Virtuals tirgus maksimums?
TRIVI tirgus maksimums ir $ 182.45K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRIVI apjoms apgrozībā?
TRIVI apjoms apgrozībā ir 507.21M USD.
Kāda bija TRIVI vēsturiski augstākā cena?
TRIVI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00483987 USD apmērā.
Kāda bija TRIVI vēsturiski zemākā cena?
TRIVI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00020134 USD.
Kāds ir TRIVI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRIVI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRIVI šogad kāps augstāk?
TRIVI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRIVI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:10:13 (UTC+8)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,079.66

$3,207.22

$151.69

$1.0001

$2.1513

$100,079.66

$3,207.22

$151.69

$2.1513

$0.15942

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.0739

$0.15890

$0.0000000000000000000000000337

$0.000000000197

$0.009998

