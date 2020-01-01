Tritcoin (TRIT) tokenomika
Tritcoin (TRIT) informācija
$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts.
Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy.
Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.
Tritcoin (TRIT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Tritcoin (TRIT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Tritcoin (TRIT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Tritcoin (TRIT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TRIT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TRIT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TRIT tokenomiku, uzzini TRIT tokena reāllaika cenu!
TRIT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TRIT? Mūsu TRIT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
