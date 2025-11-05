BiržaDEX+
Reāllaika trillions Strategy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TSTR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TSTR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TSTR

TSTR Cenas informācija

Kas ir TSTR

TSTR Oficiālā tīmekļa vietne

TSTR Tokenomika

TSTR Cenas prognoze

trillions Strategy Cena (TSTR)

trillions Strategy (TSTR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TSTR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TSTR visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TSTR ir mainījies par -- pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pašreizējais trillions Strategy tirgus maksimums ir $ 10.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TSTR apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.81K.

trillions Strategy (TSTR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas trillions Strategy uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas trillions Strategy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas trillions Strategy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas trillions Strategy uz USD bija $ 0.

Kas ir trillions Strategy (TSTR)?

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kāda būs trillions Strategy (TSTR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu trillions Strategy (TSTR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa trillions Strategy prognozes.

Apskati trillions Strategy cenas prognozi!

trillions Strategy (TSTR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TSTR tokena tokenomiku tagad!

Kāda ir trillions Strategy (TSTR) vērtība šodien?
Reāllaika TSTR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TSTR uz USD cena?
Pašreizējā TSTR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir trillions Strategy tirgus maksimums?
TSTR tirgus maksimums ir $ 10.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TSTR apjoms apgrozībā?
TSTR apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija TSTR vēsturiski augstākā cena?
TSTR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TSTR vēsturiski zemākā cena?
TSTR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TSTR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TSTR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TSTR šogad kāps augstāk?
TSTR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TSTR cenas prognozi dziļākai analīzei.
trillions Strategy (TSTR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

