Triad (TRD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Triad (TRD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Triad (TRD) informācija

Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets.

The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends.

Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.triadmarkets.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.triadfi.co/

Triad (TRD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Triad (TRD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 273.26K
$ 273.26K
Kopējais apjoms:
$ 17.35M
$ 17.35M
Apjoms apgrozībā:
$ 11.30M
$ 11.30M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 419.66K
$ 419.66K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.295176
$ 0.295176
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01810695
$ 0.01810695
Pašreizējā cena:
$ 0.02419056
$ 0.02419056

Triad (TRD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Triad (TRD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TRD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TRD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TRD tokenomiku, uzzini TRD tokena reāllaika cenu!

TRD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TRD? Mūsu TRD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.