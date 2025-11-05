BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Trench Digger cena šodien ir 0.02111962 USD. Seko līdzi reāllaika TRENCH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRENCH cenas tendenci MEXC.Reāllaika Trench Digger cena šodien ir 0.02111962 USD. Seko līdzi reāllaika TRENCH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRENCH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRENCH

TRENCH Cenas informācija

Kas ir TRENCH

TRENCH Oficiālā tīmekļa vietne

TRENCH Tokenomika

TRENCH Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Trench Digger logotips

Trench Digger Cena (TRENCH)

Nav sarakstā

1 TRENCH uz USD reāllaika cena:

$0.02111962
$0.02111962$0.02111962
-18.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Trench Digger (TRENCH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:09:53 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02048144
$ 0.02048144$ 0.02048144
24h zemākā
$ 0.02619524
$ 0.02619524$ 0.02619524
24h augstākā

$ 0.02048144
$ 0.02048144$ 0.02048144

$ 0.02619524
$ 0.02619524$ 0.02619524

$ 0.524208
$ 0.524208$ 0.524208

$ 0.02048144
$ 0.02048144$ 0.02048144

-1.82%

-18.70%

-53.38%

-53.38%

Trench Digger (TRENCH) reāllaika cena ir $0.02111962. Pēdējo 24 stundu laikā TRENCH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02048144 līdz augstākajai $ 0.02619524, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRENCH visu laiku augstākā cena ir $ 0.524208, savukārt zemākā - $ 0.02048144.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRENCH ir mainījies par -1.82% pēdējā stundā, par -18.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -53.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Trench Digger (TRENCH) tirgus informācija

$ 21.12K
$ 21.12K$ 21.12K

--
----

$ 21.12K
$ 21.12K$ 21.12K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Pašreizējais Trench Digger tirgus maksimums ir $ 21.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRENCH apjoms apgrozībā ir 1.00M ar kopējo apjomu 1000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 21.12K.

Trench Digger (TRENCH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Trench Digger uz USD bija $ -0.00485889035926989.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Trench Digger uz USD bija $ -0.0133470253.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Trench Digger uz USD bija $ -0.0192258046.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Trench Digger uz USD bija $ -0.3168065526294626.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00485889035926989-18.70%
30 dienas$ -0.0133470253-63.19%
60 dienas$ -0.0192258046-91.03%
90 dienas$ -0.3168065526294626-93.75%

Kas ir Trench Digger (TRENCH)?

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Trench Digger (TRENCH) resurss

Oficiālā interneta vietne

Trench Digger cenas prognoze (USD)

Kāda būs Trench Digger (TRENCH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Trench Digger (TRENCH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Trench Digger prognozes.

Apskati Trench Digger cenas prognozi!

TRENCH uz vietējām valūtām

Trench Digger (TRENCH) tokenomika

Trench Digger (TRENCH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRENCH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Trench Digger (TRENCH)

Kāda ir Trench Digger (TRENCH) vērtība šodien?
Reāllaika TRENCH cena USD ir 0.02111962 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRENCH uz USD cena?
Pašreizējā TRENCH uz USD cena ir $ 0.02111962. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Trench Digger tirgus maksimums?
TRENCH tirgus maksimums ir $ 21.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRENCH apjoms apgrozībā?
TRENCH apjoms apgrozībā ir 1.00M USD.
Kāda bija TRENCH vēsturiski augstākā cena?
TRENCH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.524208 USD apmērā.
Kāda bija TRENCH vēsturiski zemākā cena?
TRENCH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02048144 USD.
Kāds ir TRENCH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRENCH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRENCH šogad kāps augstāk?
TRENCH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRENCH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:09:53 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,063.14
$100,063.14$100,063.14

-3.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,206.47
$3,206.47$3,206.47

-8.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.63
$151.63$151.63

-6.09%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1497
$2.1497$2.1497

-5.80%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,063.14
$100,063.14$100,063.14

-3.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,206.47
$3,206.47$3,206.47

-8.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.63
$151.63$151.63

-6.09%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1497
$2.1497$2.1497

-5.80%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15940
$0.15940$0.15940

-2.76%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0457
$2.0457$2.0457

+1,263.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15890
$0.15890$0.15890

+935.85%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000197
$0.000000000197$0.000000000197

+129.06%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.009871
$0.009871$0.009871

+68.96%