Treehouse ETH (TETH) tokenomika

Treehouse ETH (TETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Treehouse ETH (TETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Treehouse ETH (TETH) informācija

tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.treehouse.finance/
Tehniskais dokuments:
https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf

Treehouse ETH (TETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Treehouse ETH (TETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 405.68M
$ 405.68M$ 405.68M
Kopējais apjoms:
$ 73.80K
$ 73.80K$ 73.80K
Apjoms apgrozībā:
$ 73.80K
$ 73.80K$ 73.80K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 405.68M
$ 405.68M$ 405.68M
Visu laiku augstākā cena:
$ 6,000.87
$ 6,000.87$ 6,000.87
Visu laiku zemākā cena:
$ 1,683.91
$ 1,683.91$ 1,683.91
Pašreizējā cena:
$ 5,501.05
$ 5,501.05$ 5,501.05

Treehouse ETH (TETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Treehouse ETH (TETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TETH tokenomiku, uzzini TETH tokena reāllaika cenu!

TETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TETH? Mūsu TETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.