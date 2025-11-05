BiržaDEX+
Reāllaika Treehouse AVAX cena šodien ir 19.48 USD. Seko līdzi reāllaika TAVAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TAVAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TAVAX

TAVAX Cenas informācija

Kas ir TAVAX

TAVAX Oficiālā tīmekļa vietne

TAVAX Tokenomika

TAVAX Cenas prognoze

Treehouse AVAX logotips

Treehouse AVAX Cena (TAVAX)

Nav sarakstā

1 TAVAX uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Treehouse AVAX (TAVAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:09:30 (UTC+8)

Treehouse AVAX (TAVAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 18.66
$ 18.66$ 18.66
24h zemākā
$ 20.98
$ 20.98$ 20.98
24h augstākā

$ 18.66
$ 18.66$ 18.66

$ 20.98
$ 20.98$ 20.98

$ 43.51
$ 43.51$ 43.51

$ 12.16
$ 12.16$ 12.16

-1.16%

-5.73%

-19.05%

-19.05%

Treehouse AVAX (TAVAX) reāllaika cena ir $19.48. Pēdējo 24 stundu laikā TAVAX tika tirgots robežās no zemākās $ 18.66 līdz augstākajai $ 20.98, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TAVAX visu laiku augstākā cena ir $ 43.51, savukārt zemākā - $ 12.16.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TAVAX ir mainījies par -1.16% pēdējā stundā, par -5.73% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Treehouse AVAX (TAVAX) tirgus informācija

$ 889.13K
$ 889.13K$ 889.13K

--
----

$ 889.13K
$ 889.13K$ 889.13K

45.63K
45.63K 45.63K

45,632.41163171303
45,632.41163171303 45,632.41163171303

Pašreizējais Treehouse AVAX tirgus maksimums ir $ 889.13K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TAVAX apjoms apgrozībā ir 45.63K ar kopējo apjomu 45632.41163171303. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 889.13K.

Treehouse AVAX (TAVAX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Treehouse AVAX uz USD bija $ -1.18554824910947.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Treehouse AVAX uz USD bija $ -9.5340145840.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Treehouse AVAX uz USD bija $ -6.8196519040.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Treehouse AVAX uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.18554824910947-5.73%
30 dienas$ -9.5340145840-48.94%
60 dienas$ -6.8196519040-35.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir Treehouse AVAX (TAVAX)?

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Treehouse AVAX (TAVAX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Treehouse AVAX cenas prognoze (USD)

Kāda būs Treehouse AVAX (TAVAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Treehouse AVAX (TAVAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Treehouse AVAX prognozes.

Apskati Treehouse AVAX cenas prognozi!

TAVAX uz vietējām valūtām

Treehouse AVAX (TAVAX) tokenomika

Treehouse AVAX (TAVAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TAVAX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Treehouse AVAX (TAVAX)

Kāda ir Treehouse AVAX (TAVAX) vērtība šodien?
Reāllaika TAVAX cena USD ir 19.48 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TAVAX uz USD cena?
Pašreizējā TAVAX uz USD cena ir $ 19.48. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Treehouse AVAX tirgus maksimums?
TAVAX tirgus maksimums ir $ 889.13K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TAVAX apjoms apgrozībā?
TAVAX apjoms apgrozībā ir 45.63K USD.
Kāda bija TAVAX vēsturiski augstākā cena?
TAVAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 43.51 USD apmērā.
Kāda bija TAVAX vēsturiski zemākā cena?
TAVAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 12.16 USD.
Kāds ir TAVAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TAVAX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TAVAX šogad kāps augstāk?
TAVAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TAVAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

