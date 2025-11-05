BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Trashy By Matt Furie cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TRASHY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRASHY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Trashy By Matt Furie cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TRASHY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRASHY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRASHY

TRASHY Cenas informācija

Kas ir TRASHY

TRASHY Oficiālā tīmekļa vietne

TRASHY Tokenomika

TRASHY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Trashy By Matt Furie logotips

Trashy By Matt Furie Cena (TRASHY)

Nav sarakstā

1 TRASHY uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:09:22 (UTC+8)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

-8.89%

-45.54%

-45.54%

Trashy By Matt Furie (TRASHY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TRASHY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRASHY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRASHY ir mainījies par -0.71% pēdējā stundā, par -8.89% pēdējo 24 stundu laikā un par -45.54% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) tirgus informācija

$ 17.07K
$ 17.07K$ 17.07K

--
----

$ 17.07K
$ 17.07K$ 17.07K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.247141
999,963,217.247141 999,963,217.247141

Pašreizējais Trashy By Matt Furie tirgus maksimums ir $ 17.07K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRASHY apjoms apgrozībā ir 999.96M ar kopējo apjomu 999963217.247141. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.07K.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Trashy By Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Trashy By Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Trashy By Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Trashy By Matt Furie uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.89%
30 dienas$ 0-74.54%
60 dienas$ 0-95.34%
90 dienas$ 0--

Kas ir Trashy By Matt Furie (TRASHY)?

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Trashy By Matt Furie (TRASHY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Trashy By Matt Furie cenas prognoze (USD)

Kāda būs Trashy By Matt Furie (TRASHY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Trashy By Matt Furie (TRASHY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Trashy By Matt Furie prognozes.

Apskati Trashy By Matt Furie cenas prognozi!

TRASHY uz vietējām valūtām

Trashy By Matt Furie (TRASHY) tokenomika

Trashy By Matt Furie (TRASHY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRASHY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Kāda ir Trashy By Matt Furie (TRASHY) vērtība šodien?
Reāllaika TRASHY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRASHY uz USD cena?
Pašreizējā TRASHY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Trashy By Matt Furie tirgus maksimums?
TRASHY tirgus maksimums ir $ 17.07K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRASHY apjoms apgrozībā?
TRASHY apjoms apgrozībā ir 999.96M USD.
Kāda bija TRASHY vēsturiski augstākā cena?
TRASHY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TRASHY vēsturiski zemākā cena?
TRASHY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TRASHY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRASHY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRASHY šogad kāps augstāk?
TRASHY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRASHY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:09:22 (UTC+8)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,054.23
$100,054.23$100,054.23

-3.03%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,205.53
$3,205.53$3,205.53

-8.60%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.59
$151.59$151.59

-6.12%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1493
$2.1493$2.1493

-5.81%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,054.23
$100,054.23$100,054.23

-3.03%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,205.53
$3,205.53$3,205.53

-8.60%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.59
$151.59$151.59

-6.12%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1493
$2.1493$2.1493

-5.81%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15929
$0.15929$0.15929

-2.83%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0440
$2.0440$2.0440

+1,262.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15890
$0.15890$0.15890

+935.85%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000197
$0.000000000197$0.000000000197

+129.06%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.010157
$0.010157$0.010157

+73.86%