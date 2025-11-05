BiržaDEX+
Reāllaika Transfidelity cena šodien ir 0.314825 USD. Seko līdzi reāllaika FIDEL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FIDEL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Transfidelity cena šodien ir 0.314825 USD. Seko līdzi reāllaika FIDEL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FIDEL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FIDEL

FIDEL Cenas informācija

Kas ir FIDEL

FIDEL Oficiālā tīmekļa vietne

FIDEL Tokenomika

FIDEL Cenas prognoze

Transfidelity logotips

Transfidelity Cena (FIDEL)

Nav sarakstā

1 FIDEL uz USD reāllaika cena:

$0.314825
$0.314825$0.314825
-12.60%1D
mexc
USD
Transfidelity (FIDEL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:09:15 (UTC+8)

Transfidelity (FIDEL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.300764
$ 0.300764$ 0.300764
24h zemākā
$ 0.391158
$ 0.391158$ 0.391158
24h augstākā

$ 0.300764
$ 0.300764$ 0.300764

$ 0.391158
$ 0.391158$ 0.391158

$ 0.8633
$ 0.8633$ 0.8633

$ 0.300764
$ 0.300764$ 0.300764

-1.29%

-12.66%

-20.59%

-20.59%

Transfidelity (FIDEL) reāllaika cena ir $0.314825. Pēdējo 24 stundu laikā FIDEL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.300764 līdz augstākajai $ 0.391158, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FIDEL visu laiku augstākā cena ir $ 0.8633, savukārt zemākā - $ 0.300764.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FIDEL ir mainījies par -1.29% pēdējā stundā, par -12.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Transfidelity (FIDEL) tirgus informācija

$ 314.83K
$ 314.83K$ 314.83K

--
----

$ 314.83K
$ 314.83K$ 314.83K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Pašreizējais Transfidelity tirgus maksimums ir $ 314.83K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FIDEL apjoms apgrozībā ir 1.00M ar kopējo apjomu 1000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 314.83K.

Transfidelity (FIDEL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Transfidelity uz USD bija $ -0.0456370751447944.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Transfidelity uz USD bija $ -0.1584966313.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Transfidelity uz USD bija $ -0.1771862174.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Transfidelity uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0456370751447944-12.66%
30 dienas$ -0.1584966313-50.34%
60 dienas$ -0.1771862174-56.28%
90 dienas$ 0--

Kas ir Transfidelity (FIDEL)?

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Transfidelity (FIDEL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Transfidelity cenas prognoze (USD)

Kāda būs Transfidelity (FIDEL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Transfidelity (FIDEL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Transfidelity prognozes.

Apskati Transfidelity cenas prognozi!

FIDEL uz vietējām valūtām

Transfidelity (FIDEL) tokenomika

Transfidelity (FIDEL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FIDEL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Transfidelity (FIDEL)

Kāda ir Transfidelity (FIDEL) vērtība šodien?
Reāllaika FIDEL cena USD ir 0.314825 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FIDEL uz USD cena?
Pašreizējā FIDEL uz USD cena ir $ 0.314825. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Transfidelity tirgus maksimums?
FIDEL tirgus maksimums ir $ 314.83K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FIDEL apjoms apgrozībā?
FIDEL apjoms apgrozībā ir 1.00M USD.
Kāda bija FIDEL vēsturiski augstākā cena?
FIDEL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.8633 USD apmērā.
Kāda bija FIDEL vēsturiski zemākā cena?
FIDEL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.300764 USD.
Kāds ir FIDEL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FIDEL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FIDEL šogad kāps augstāk?
FIDEL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FIDEL cenas prognozi dziļākai analīzei.
