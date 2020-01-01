Trakx (TRKX) tokenomika
Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF).
Trakx (TRKX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Trakx (TRKX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TRKX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TRKX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TRKX tokenomiku, uzzini TRKX tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.