Reāllaika Tradable Singapore Fintech SSL cena šodien ir 1 USD. Seko līdzi reāllaika PC0000023 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PC0000023 cenas tendenci MEXC.

mexc
USD
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Tiešsaistes cenu diagramma
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Cenas informācija (USD)

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) reāllaika cena ir $1. Pēdējo 24 stundu laikā PC0000023 tika tirgots robežās no zemākās $ 1.0 līdz augstākajai $ 1.0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PC0000023 visu laiku augstākā cena ir $ 1.0, savukārt zemākā - $ 1.0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PC0000023 ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) tirgus informācija

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

Pašreizējais Tradable Singapore Fintech SSL tirgus maksimums ir $ 100.85M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PC0000023 apjoms apgrozībā ir 100.85M ar kopējo apjomu 100846154.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 100.85M.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Tradable Singapore Fintech SSL uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tradable Singapore Fintech SSL uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tradable Singapore Fintech SSL uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tradable Singapore Fintech SSL uz USD bija $ 0.0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.00.00%
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ 0.00000000000.00%
90 dienas$ 0.00.00%

Kas ir Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)?

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) resurss

Oficiālā interneta vietne

Tradable Singapore Fintech SSL cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tradable Singapore Fintech SSL prognozes.

Apskati Tradable Singapore Fintech SSL cenas prognozi!

PC0000023 uz vietējām valūtām

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) tokenomika

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PC0000023 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Kāda ir Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) vērtība šodien?
Reāllaika PC0000023 cena USD ir 1.0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PC0000023 uz USD cena?
Pašreizējā PC0000023 uz USD cena ir $ 1.0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tradable Singapore Fintech SSL tirgus maksimums?
PC0000023 tirgus maksimums ir $ 100.85M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PC0000023 apjoms apgrozībā?
PC0000023 apjoms apgrozībā ir 100.85M USD.
Kāda bija PC0000023 vēsturiski augstākā cena?
PC0000023 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.0 USD apmērā.
Kāda bija PC0000023 vēsturiski zemākā cena?
PC0000023 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.0 USD.
Kāds ir PC0000023 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PC0000023 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PC0000023 šogad kāps augstāk?
PC0000023 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PC0000023 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kuru saistītos riskus izproti. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju.

