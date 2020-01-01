Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) informācija

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.tradable.xyz/

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 189.50M
Kopējais apjoms:
$ 189.50M
Apjoms apgrozībā:
$ 189.50M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 189.50M
Visu laiku augstākā cena:
$ 189,500,000
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.0
Pašreizējā cena:
$ 1.0
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PC0000031 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PC0000031 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PC0000031 tokenomiku, uzzini PC0000031 tokena reāllaika cenu!

PC0000031 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PC0000031? Mūsu PC0000031 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

