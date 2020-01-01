TracyAI by Virtuals (TRACY) tokenomika
TracyAI by Virtuals (TRACY) informācija
TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.
TracyAI by Virtuals (TRACY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos TracyAI by Virtuals (TRACY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
TracyAI by Virtuals (TRACY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TracyAI by Virtuals (TRACY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TRACY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TRACY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TRACY tokenomiku, uzzini TRACY tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.