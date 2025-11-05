BiržaDEX+
Reāllaika Tracer cena šodien ir 0.00561848 USD. Seko līdzi reāllaika TRCR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRCR cenas tendenci MEXC.

Tracer Cena (TRCR)

1 TRCR uz USD reāllaika cena:

$0.00561848
$0.00561848$0.00561848
+0.20%1D
Tracer (TRCR) Tiešsaistes cenu diagramma
Tracer (TRCR) Cenas informācija (USD)

Tracer (TRCR) reāllaika cena ir $0.00561848. Pēdējo 24 stundu laikā TRCR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00550065 līdz augstākajai $ 0.00568521, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRCR visu laiku augstākā cena ir $ 0.00622076, savukārt zemākā - $ 0.00550038.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRCR ir mainījies par +0.55% pēdējā stundā, par +0.23% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.68% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tracer (TRCR) tirgus informācija

Pašreizējais Tracer tirgus maksimums ir $ 4.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TRCR apjoms apgrozībā ir 757.87M ar kopējo apjomu 12500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 70.23M.

Tracer (TRCR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Tracer uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tracer uz USD bija $ -0.0002210759.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tracer uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tracer uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.23%
30 dienas$ -0.0002210759-3.93%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Tracer (TRCR)?

Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Tracer cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tracer (TRCR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tracer (TRCR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tracer prognozes.

Apskati Tracer cenas prognozi!

TRCR uz vietējām valūtām

Tracer (TRCR) tokenomika

Tracer (TRCR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRCR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Tracer (TRCR)

Kāda ir Tracer (TRCR) vērtība šodien?
Reāllaika TRCR cena USD ir 0.00561848 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRCR uz USD cena?
Pašreizējā TRCR uz USD cena ir $ 0.00561848. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tracer tirgus maksimums?
TRCR tirgus maksimums ir $ 4.26M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRCR apjoms apgrozībā?
TRCR apjoms apgrozībā ir 757.87M USD.
Kāda bija TRCR vēsturiski augstākā cena?
TRCR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00622076 USD apmērā.
Kāda bija TRCR vēsturiski zemākā cena?
TRCR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00550038 USD.
Kāds ir TRCR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRCR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TRCR šogad kāps augstāk?
TRCR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRCR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:57 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

