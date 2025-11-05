BiržaDEX+
Reāllaika Touch Grass cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TOUCHGRASS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TOUCHGRASS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TOUCHGRASS

TOUCHGRASS Cenas informācija

Kas ir TOUCHGRASS

TOUCHGRASS Oficiālā tīmekļa vietne

TOUCHGRASS Tokenomika

TOUCHGRASS Cenas prognoze

Touch Grass logotips

Touch Grass Cena (TOUCHGRASS)

Nav sarakstā

1 TOUCHGRASS uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Touch Grass (TOUCHGRASS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:08:43 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-6.68%

-16.77%

-16.77%

Touch Grass (TOUCHGRASS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TOUCHGRASS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TOUCHGRASS visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TOUCHGRASS ir mainījies par -0.33% pēdējā stundā, par -6.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Touch Grass (TOUCHGRASS) tirgus informācija

$ 95.54K
$ 95.54K$ 95.54K

--
----

$ 95.54K
$ 95.54K$ 95.54K

986.49M
986.49M 986.49M

986,492,733.435949
986,492,733.435949 986,492,733.435949

Pašreizējais Touch Grass tirgus maksimums ir $ 95.54K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TOUCHGRASS apjoms apgrozībā ir 986.49M ar kopējo apjomu 986492733.435949. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 95.54K.

Touch Grass (TOUCHGRASS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Touch Grass uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Touch Grass uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Touch Grass uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Touch Grass uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.68%
30 dienas$ 0+5.47%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Touch Grass (TOUCHGRASS)?

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Touch Grass (TOUCHGRASS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Touch Grass cenas prognoze (USD)

Kāda būs Touch Grass (TOUCHGRASS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Touch Grass (TOUCHGRASS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Touch Grass prognozes.

Apskati Touch Grass cenas prognozi!

TOUCHGRASS uz vietējām valūtām

Touch Grass (TOUCHGRASS) tokenomika

Touch Grass (TOUCHGRASS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TOUCHGRASS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Touch Grass (TOUCHGRASS)

Kāda ir Touch Grass (TOUCHGRASS) vērtība šodien?
Reāllaika TOUCHGRASS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TOUCHGRASS uz USD cena?
Pašreizējā TOUCHGRASS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Touch Grass tirgus maksimums?
TOUCHGRASS tirgus maksimums ir $ 95.54K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TOUCHGRASS apjoms apgrozībā?
TOUCHGRASS apjoms apgrozībā ir 986.49M USD.
Kāda bija TOUCHGRASS vēsturiski augstākā cena?
TOUCHGRASS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TOUCHGRASS vēsturiski zemākā cena?
TOUCHGRASS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TOUCHGRASS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TOUCHGRASS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TOUCHGRASS šogad kāps augstāk?
TOUCHGRASS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TOUCHGRASS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:08:43 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

