TOTO (TOTO) tokenomika
TOTO (TOTO) informācija
TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians
Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon.
Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don’t just hold; we conquer.
TOTO (TOTO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos TOTO (TOTO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
TOTO (TOTO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TOTO (TOTO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TOTO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TOTO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TOTO tokenomiku, uzzini TOTO tokena reāllaika cenu!
TOTO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TOTO? Mūsu TOTO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.