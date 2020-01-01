Torus (TORUS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Torus (TORUS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Torus (TORUS) informācija

Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty.

This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives.

The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake.

This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root.

Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://torus.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.torus.network/

Torus (TORUS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Torus (TORUS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 13.58M
Kopējais apjoms:
$ 144.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 68.52M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 28.55M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.056
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.100263
Pašreizējā cena:
$ 0.19821
Torus (TORUS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Torus (TORUS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TORUS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TORUS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TORUS tokenomiku, uzzini TORUS tokena reāllaika cenu!

TORUS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TORUS? Mūsu TORUS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.