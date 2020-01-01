TONIC ($TONIC) tokenomika
Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community
Lasi svarīgākos TONIC ($TONIC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
TONIC ($TONIC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TONIC ($TONIC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $TONIC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $TONIC tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $TONIC tokenomiku, uzzini $TONIC tokena reāllaika cenu!
$TONIC cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $TONIC? Mūsu $TONIC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
