Uzzini svarīgākos ieskatus par TONIC ($TONIC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TONIC ($TONIC) informācija

Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.tonicinu.fun/
Tehniskais dokuments:
https://docs.google.com/document/d/17ipcN2B2nSG4Ulm1zt0CFpPlaD96qvmyqbPG4DzrlaM/edit?usp=drivesdk

TONIC ($TONIC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TONIC ($TONIC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 148.96K
Kopējais apjoms:
$ 999.52M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.52M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 148.96K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00014903
TONIC ($TONIC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TONIC ($TONIC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $TONIC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $TONIC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $TONIC tokenomiku, uzzini $TONIC tokena reāllaika cenu!

$TONIC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $TONIC? Mūsu $TONIC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.