Toli The Trencher (TOLI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Toli The Trencher (TOLI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Toli The Trencher (TOLI) informācija

A monkey has taken the internet by storm with a hilarious and surprisingly relatable vlog that’s racking up millions of views across social media platforms. In the now-viral video, the monkey is seen mimicking human behavior — from setting up a camera to “talking” to the audience, flipping through snacks, and even pretending to react to fan comments. What started as a lighthearted experiment by a wildlife sanctuary quickly exploded online, with users dubbing the monkey “the most relatable influencer of 2025.” Fans are praising the vlog’s charm, humor, and uncanny human-like behavior, sparking memes, remixes, and reaction videos around the globe.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://toli.blog/

Toli The Trencher (TOLI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Toli The Trencher (TOLI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 21.56K
Kopējais apjoms:
$ 998.56M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.56M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 21.56K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0009913
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00002002
Pašreizējā cena:
$ 0
Toli The Trencher (TOLI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Toli The Trencher (TOLI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TOLI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TOLI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TOLI tokenomiku, uzzini TOLI tokena reāllaika cenu!

TOLI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TOLI? Mūsu TOLI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.