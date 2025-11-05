BiržaDEX+
Reāllaika Tokeo cena šodien ir 0.0098723 USD. Seko līdzi reāllaika TOKE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TOKE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TOKE

TOKE Cenas informācija

Kas ir TOKE

TOKE Tehniskais dokuments

TOKE Oficiālā tīmekļa vietne

TOKE Tokenomika

TOKE Cenas prognoze

Tokeo logotips

Tokeo Cena (TOKE)

Nav sarakstā

1 TOKE uz USD reāllaika cena:

$0.0098723
-8.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Tokeo (TOKE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:08:14 (UTC+8)

Tokeo (TOKE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00950897
24h zemākā
$ 0.01093792
24h augstākā

$ 0.00950897
$ 0.01093792
$ 0.081304
$ 0.00745933
-1.37%

-8.87%

-23.78%

-23.78%

Tokeo (TOKE) reāllaika cena ir $0.0098723. Pēdējo 24 stundu laikā TOKE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00950897 līdz augstākajai $ 0.01093792, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TOKE visu laiku augstākā cena ir $ 0.081304, savukārt zemākā - $ 0.00745933.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TOKE ir mainījies par -1.37% pēdējā stundā, par -8.87% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.78% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tokeo (TOKE) tirgus informācija

$ 525.50K
--
$ 987.23K
53.23M
100,000,000.0
Pašreizējais Tokeo tirgus maksimums ir $ 525.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TOKE apjoms apgrozībā ir 53.23M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 987.23K.

Tokeo (TOKE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Tokeo uz USD bija $ -0.000960912534973013.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tokeo uz USD bija $ -0.0041190503.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tokeo uz USD bija $ -0.0056259157.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tokeo uz USD bija $ -0.01767182933510834.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000960912534973013-8.87%
30 dienas$ -0.0041190503-41.72%
60 dienas$ -0.0056259157-56.98%
90 dienas$ -0.01767182933510834-64.15%

Kas ir Tokeo (TOKE)?

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Tokeo cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tokeo (TOKE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tokeo (TOKE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tokeo prognozes.

Apskati Tokeo cenas prognozi!

TOKE uz vietējām valūtām

Tokeo (TOKE) tokenomika

Tokeo (TOKE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TOKE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Tokeo (TOKE)

Kāda ir Tokeo (TOKE) vērtība šodien?
Reāllaika TOKE cena USD ir 0.0098723 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TOKE uz USD cena?
Pašreizējā TOKE uz USD cena ir $ 0.0098723. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tokeo tirgus maksimums?
TOKE tirgus maksimums ir $ 525.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TOKE apjoms apgrozībā?
TOKE apjoms apgrozībā ir 53.23M USD.
Kāda bija TOKE vēsturiski augstākā cena?
TOKE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.081304 USD apmērā.
Kāda bija TOKE vēsturiski zemākā cena?
TOKE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00745933 USD.
Kāds ir TOKE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TOKE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TOKE šogad kāps augstāk?
TOKE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TOKE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:08:14 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

