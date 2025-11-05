BiržaDEX+
Reāllaika TokenOS AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TOS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TOS cenas tendenci MEXC.Reāllaika TokenOS AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TOS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TOS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TOS

TOS Cenas informācija

Kas ir TOS

TOS Tehniskais dokuments

TOS Oficiālā tīmekļa vietne

TOS Tokenomika

TOS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

TokenOS AI logotips

TokenOS AI Cena (TOS)

Nav sarakstā

1 TOS uz USD reāllaika cena:

$0.0002097
$0.0002097$0.0002097
-1.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
TokenOS AI (TOS) Tiešsaistes cenu diagramma
TokenOS AI (TOS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.09%

-1.96%

-33.59%

-33.59%

TokenOS AI (TOS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TOS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TOS visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TOS ir mainījies par -2.09% pēdējā stundā, par -1.96% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TokenOS AI (TOS) tirgus informācija

$ 208.05K
$ 208.05K$ 208.05K

--
----

$ 208.05K
$ 208.05K$ 208.05K

999.83M
999.83M 999.83M

999,829,037.335709
999,829,037.335709 999,829,037.335709

Pašreizējais TokenOS AI tirgus maksimums ir $ 208.05K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TOS apjoms apgrozībā ir 999.83M ar kopējo apjomu 999829037.335709. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 208.05K.

TokenOS AI (TOS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TokenOS AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TokenOS AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TokenOS AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TokenOS AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.96%
30 dienas$ 0+19.84%
60 dienas$ 0+13.89%
90 dienas$ 0--

Kas ir TokenOS AI (TOS)?

TokenOS is the world’s most advanced AI-powered Web3 development platform, designed to turn natural language prompts into fully functional, production-ready blockchain applications. From simple tokens and memecoins to complex DeFi protocols, TokenOS automates the creation, deployment, and auditing of smart contracts and dApps with enterprise-grade reliability. By combining advanced language models with blockchain infrastructure, TokenOS removes the barriers of technical expertise, making Web3 development accessible to everyone. With instant deployment, built-in security best practices, and cross-chain support on the roadmap, TokenOS empowers entrepreneurs, developers, and creators to launch tokenized businesses and decentralized applications in seconds.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TokenOS AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs TokenOS AI (TOS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TokenOS AI (TOS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TokenOS AI prognozes.

Apskati TokenOS AI cenas prognozi!

TOS uz vietējām valūtām

TokenOS AI (TOS) tokenomika

TokenOS AI (TOS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TOS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TokenOS AI (TOS)

Kāda ir TokenOS AI (TOS) vērtība šodien?
Reāllaika TOS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TOS uz USD cena?
Pašreizējā TOS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TokenOS AI tirgus maksimums?
TOS tirgus maksimums ir $ 208.05K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TOS apjoms apgrozībā?
TOS apjoms apgrozībā ir 999.83M USD.
Kāda bija TOS vēsturiski augstākā cena?
TOS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TOS vēsturiski zemākā cena?
TOS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TOS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TOS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TOS šogad kāps augstāk?
TOS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TOS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:08:04 (UTC+8)

TokenOS AI (TOS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

