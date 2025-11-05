BiržaDEX+
Reāllaika Tokenize Xchange cena šodien ir 1.87 USD. Seko līdzi reāllaika TKX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TKX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TKX

TKX Cenas informācija

Kas ir TKX

TKX Tehniskais dokuments

TKX Oficiālā tīmekļa vietne

TKX Tokenomika

TKX Cenas prognoze

Tokenize Xchange logotips

Tokenize Xchange Cena (TKX)

Nav sarakstā

1 TKX uz USD reāllaika cena:

$1.87
$1.87$1.87
-6.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Tokenize Xchange (TKX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:43 (UTC+8)

Tokenize Xchange (TKX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.81
$ 1.81$ 1.81
24h zemākā
$ 2.01
$ 2.01$ 2.01
24h augstākā

$ 1.81
$ 1.81$ 1.81

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 50.43
$ 50.43$ 50.43

$ 0.111255
$ 0.111255$ 0.111255

+0.76%

-6.15%

-12.41%

-12.41%

Tokenize Xchange (TKX) reāllaika cena ir $1.87. Pēdējo 24 stundu laikā TKX tika tirgots robežās no zemākās $ 1.81 līdz augstākajai $ 2.01, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TKX visu laiku augstākā cena ir $ 50.43, savukārt zemākā - $ 0.111255.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TKX ir mainījies par +0.76% pēdējā stundā, par -6.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tokenize Xchange (TKX) tirgus informācija

$ 149.69M
$ 149.69M$ 149.69M

--
----

$ 187.12M
$ 187.12M$ 187.12M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Tokenize Xchange tirgus maksimums ir $ 149.69M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TKX apjoms apgrozībā ir 80.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 187.12M.

Tokenize Xchange (TKX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Tokenize Xchange uz USD bija $ -0.122607851963834.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Tokenize Xchange uz USD bija $ -0.3962408450.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Tokenize Xchange uz USD bija $ -1.1661404150.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Tokenize Xchange uz USD bija $ -3.390076989676404.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.122607851963834-6.15%
30 dienas$ -0.3962408450-21.18%
60 dienas$ -1.1661404150-62.36%
90 dienas$ -3.390076989676404-64.44%

Kas ir Tokenize Xchange (TKX)?

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Tokenize Xchange cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tokenize Xchange (TKX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tokenize Xchange (TKX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tokenize Xchange prognozes.

Apskati Tokenize Xchange cenas prognozi!

TKX uz vietējām valūtām

Tokenize Xchange (TKX) tokenomika

Tokenize Xchange (TKX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TKX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Tokenize Xchange (TKX)

Kāda ir Tokenize Xchange (TKX) vērtība šodien?
Reāllaika TKX cena USD ir 1.87 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TKX uz USD cena?
Pašreizējā TKX uz USD cena ir $ 1.87. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tokenize Xchange tirgus maksimums?
TKX tirgus maksimums ir $ 149.69M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TKX apjoms apgrozībā?
TKX apjoms apgrozībā ir 80.00M USD.
Kāda bija TKX vēsturiski augstākā cena?
TKX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 50.43 USD apmērā.
Kāda bija TKX vēsturiski zemākā cena?
TKX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.111255 USD.
Kāds ir TKX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TKX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TKX šogad kāps augstāk?
TKX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TKX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:56:43 (UTC+8)

Tokenize Xchange (TKX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

