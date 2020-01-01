Toilet Dust (TOILET) tokenomika
Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain.
The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved.
In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind!
Toilet Dust (TOILET) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Toilet Dust (TOILET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Toilet Dust (TOILET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Toilet Dust (TOILET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TOILET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TOILET tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TOILET tokenomiku, uzzini TOILET tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.