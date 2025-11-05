BiržaDEX+
Reāllaika Todin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TDN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TDN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Todin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TDN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TDN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TDN

TDN Cenas informācija

Kas ir TDN

TDN Tehniskais dokuments

TDN Oficiālā tīmekļa vietne

TDN Tokenomika

TDN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Todin logotips

Todin Cena (TDN)

Nav sarakstā

1 TDN uz USD reāllaika cena:

$0.00080701
$0.00080701$0.00080701
-3.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Todin (TDN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:07:50 (UTC+8)

Todin (TDN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00443116
$ 0.00443116$ 0.00443116

$ 0
$ 0$ 0

-1.96%

-3.38%

-26.25%

-26.25%

Todin (TDN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TDN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TDN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00443116, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TDN ir mainījies par -1.96% pēdējā stundā, par -3.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Todin (TDN) tirgus informācija

$ 117.96K
$ 117.96K$ 117.96K

--
----

$ 647.46K
$ 647.46K$ 647.46K

146.17M
146.17M 146.17M

802,285,308.8540871
802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Pašreizējais Todin tirgus maksimums ir $ 117.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TDN apjoms apgrozībā ir 146.17M ar kopējo apjomu 802285308.8540871. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 647.46K.

Todin (TDN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Todin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Todin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Todin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Todin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.38%
30 dienas$ 0-57.15%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Todin (TDN)?

Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Todin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Todin (TDN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Todin (TDN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Todin prognozes.

Apskati Todin cenas prognozi!

TDN uz vietējām valūtām

Todin (TDN) tokenomika

Todin (TDN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TDN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Todin (TDN)

Kāda ir Todin (TDN) vērtība šodien?
Reāllaika TDN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TDN uz USD cena?
Pašreizējā TDN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Todin tirgus maksimums?
TDN tirgus maksimums ir $ 117.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TDN apjoms apgrozībā?
TDN apjoms apgrozībā ir 146.17M USD.
Kāda bija TDN vēsturiski augstākā cena?
TDN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00443116 USD apmērā.
Kāda bija TDN vēsturiski zemākā cena?
TDN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TDN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TDN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TDN šogad kāps augstāk?
TDN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TDN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:07:50 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

