Toad Killer ($TOAD) tokenomika
Toad Killer ($TOAD) informācija
TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space.
The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs.
The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.
Toad Killer ($TOAD) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Toad Killer ($TOAD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Toad Killer ($TOAD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Toad Killer ($TOAD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $TOAD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $TOAD tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $TOAD tokenomiku, uzzini $TOAD tokena reāllaika cenu!
$TOAD cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $TOAD? Mūsu $TOAD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.