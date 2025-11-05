BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika TIWICAT cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TWC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TWC cenas tendenci MEXC.Reāllaika TIWICAT cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TWC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TWC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TWC

TWC Cenas informācija

Kas ir TWC

TWC Oficiālā tīmekļa vietne

TWC Tokenomika

TWC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

TIWICAT logotips

TIWICAT Cena (TWC)

Nav sarakstā

1 TWC uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
TIWICAT (TWC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:07:42 (UTC+8)

TIWICAT (TWC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.37%

-10.47%

-34.56%

-34.56%

TIWICAT (TWC) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TWC tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TWC visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TWC ir mainījies par -4.37% pēdējā stundā, par -10.47% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TIWICAT (TWC) tirgus informācija

$ 573.91K
$ 573.91K$ 573.91K

--
----

$ 574.84K
$ 574.84K$ 574.84K

911.29T
911.29T 911.29T

912,765,854,433,662.2
912,765,854,433,662.2 912,765,854,433,662.2

Pašreizējais TIWICAT tirgus maksimums ir $ 573.91K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TWC apjoms apgrozībā ir 911.29T ar kopējo apjomu 912765854433662.2. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 574.84K.

TIWICAT (TWC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas TIWICAT uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas TIWICAT uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas TIWICAT uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas TIWICAT uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.47%
30 dienas$ 0+60.21%
60 dienas$ 0+95.09%
90 dienas$ 0--

Kas ir TIWICAT (TWC)?

TIWI Content Access Token (TIWICAT) is the TIWI Ecosystem's token which facilitates access and settles payments for utilities in the Ecosystem. TIWICAT provides access to TiwiFlix and other utilities in the TIWI Ecosystem. The TiwiFlix is a decentralized video sharing and monetization DApp built to empower creators. The project is also heavily focused on education with the TIWI Academy posting out weekly education videos on YouTube which has over 6,000 subscribers.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

TIWICAT (TWC) resurss

Oficiālā interneta vietne

TIWICAT cenas prognoze (USD)

Kāda būs TIWICAT (TWC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TIWICAT (TWC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TIWICAT prognozes.

Apskati TIWICAT cenas prognozi!

TWC uz vietējām valūtām

TIWICAT (TWC) tokenomika

TIWICAT (TWC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TWC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par TIWICAT (TWC)

Kāda ir TIWICAT (TWC) vērtība šodien?
Reāllaika TWC cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TWC uz USD cena?
Pašreizējā TWC uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TIWICAT tirgus maksimums?
TWC tirgus maksimums ir $ 573.91K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TWC apjoms apgrozībā?
TWC apjoms apgrozībā ir 911.29T USD.
Kāda bija TWC vēsturiski augstākā cena?
TWC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija TWC vēsturiski zemākā cena?
TWC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TWC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TWC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TWC šogad kāps augstāk?
TWC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TWC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:07:42 (UTC+8)

TIWICAT (TWC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,141.50
$100,141.50$100,141.50

-2.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,212.22
$3,212.22$3,212.22

-8.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.81
$151.81$151.81

-5.98%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1525
$2.1525$2.1525

-5.67%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,141.50
$100,141.50$100,141.50

-2.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,212.22
$3,212.22$3,212.22

-8.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.81
$151.81$151.81

-5.98%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1525
$2.1525$2.1525

-5.67%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15964
$0.15964$0.15964

-2.61%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0570
$2.0570$2.0570

+1,271.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15509
$0.15509$0.15509

+911.01%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000197
$0.000000000197$0.000000000197

+129.06%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%