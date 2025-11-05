BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Titan Token cena šodien ir 0.00141002 USD. Seko līdzi reāllaika TNT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TNT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Titan Token cena šodien ir 0.00141002 USD. Seko līdzi reāllaika TNT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TNT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TNT

TNT Cenas informācija

Kas ir TNT

TNT Tehniskais dokuments

TNT Oficiālā tīmekļa vietne

TNT Tokenomika

TNT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Titan Token logotips

Titan Token Cena (TNT)

Nav sarakstā

1 TNT uz USD reāllaika cena:

$0.00141002
$0.00141002$0.00141002
+0.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Titan Token (TNT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:07:34 (UTC+8)

Titan Token (TNT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0013927
$ 0.0013927$ 0.0013927
24h zemākā
$ 0.00141244
$ 0.00141244$ 0.00141244
24h augstākā

$ 0.0013927
$ 0.0013927$ 0.0013927

$ 0.00141244
$ 0.00141244$ 0.00141244

$ 0.00371391
$ 0.00371391$ 0.00371391

$ 0.00139214
$ 0.00139214$ 0.00139214

-0.00%

+0.93%

-0.63%

-0.63%

Titan Token (TNT) reāllaika cena ir $0.00141002. Pēdējo 24 stundu laikā TNT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0013927 līdz augstākajai $ 0.00141244, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TNT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00371391, savukārt zemākā - $ 0.00139214.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TNT ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par +0.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Titan Token (TNT) tirgus informācija

$ 141.00K
$ 141.00K$ 141.00K

--
----

$ 141.00K
$ 141.00K$ 141.00K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Titan Token tirgus maksimums ir $ 141.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TNT apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 141.00K.

Titan Token (TNT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Titan Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Titan Token uz USD bija $ -0.0000537836.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Titan Token uz USD bija $ -0.0001193133.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Titan Token uz USD bija $ -0.0003382832937094206.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.93%
30 dienas$ -0.0000537836-3.81%
60 dienas$ -0.0001193133-8.46%
90 dienas$ -0.0003382832937094206-19.34%

Kas ir Titan Token (TNT)?

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Titan Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Titan Token (TNT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Titan Token (TNT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Titan Token prognozes.

Apskati Titan Token cenas prognozi!

TNT uz vietējām valūtām

Titan Token (TNT) tokenomika

Titan Token (TNT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TNT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Titan Token (TNT)

Kāda ir Titan Token (TNT) vērtība šodien?
Reāllaika TNT cena USD ir 0.00141002 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TNT uz USD cena?
Pašreizējā TNT uz USD cena ir $ 0.00141002. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Titan Token tirgus maksimums?
TNT tirgus maksimums ir $ 141.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TNT apjoms apgrozībā?
TNT apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija TNT vēsturiski augstākā cena?
TNT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00371391 USD apmērā.
Kāda bija TNT vēsturiski zemākā cena?
TNT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00139214 USD.
Kāds ir TNT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TNT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TNT šogad kāps augstāk?
TNT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TNT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:07:34 (UTC+8)

Titan Token (TNT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,141.50
$100,141.50$100,141.50

-2.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,212.22
$3,212.22$3,212.22

-8.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.81
$151.81$151.81

-5.98%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1525
$2.1525$2.1525

-5.67%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,141.50
$100,141.50$100,141.50

-2.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,212.22
$3,212.22$3,212.22

-8.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.81
$151.81$151.81

-5.98%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1525
$2.1525$2.1525

-5.67%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15964
$0.15964$0.15964

-2.61%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0570
$2.0570$2.0570

+1,271.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15509
$0.15509$0.15509

+911.01%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000337
$0.0000000000000000000000000337$0.0000000000000000000000000337

+388.40%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000197
$0.000000000197$0.000000000197

+129.06%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%