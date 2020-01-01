TITAN AI (TIAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TITAN AI (TIAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TITAN AI (TIAI) informācija

Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://titanchain.ai/

TITAN AI (TIAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TITAN AI (TIAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 12.02K
Kopējais apjoms:
$ 999.97M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.97M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.02K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00297382
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
TITAN AI (TIAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TITAN AI (TIAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TIAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TIAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TIAI tokenomiku, uzzini TIAI tokena reāllaika cenu!

