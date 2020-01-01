Tilt Coin (TILT) tokenomika
Tilt Coin (TILT) informācija
Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights.
Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend.
Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions.
Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface.
Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required.
DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities.
Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements.
Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers.
Tilt Coin (TILT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Tilt Coin (TILT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Tilt Coin (TILT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Tilt Coin (TILT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TILT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TILT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TILT tokenomiku, uzzini TILT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.